До НСК "Олімпійський" прокладено перший оптичний канал

Компанія «Укртелеком» - офіційний постачальник телекомунікаційних послуг і провайдер телекомунікаційних послуг УЄФА до Євро- 2012 - продовжує підготовку мережевої інфраструктури і окремих об`єктів до проведення чемпіонату Європи з футболу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Зазначається, що всі роботи виконуються компанією згідно з графіком, а в окремих випадках - з його випередженням. Так, на прохання керівництва Національного спортивного комплексу «Олімпійський» "Укртелеком" раніше певного терміну проклав до стадіону оптоволоконний кабель. Таким чином, головна спортивна арена країни з’єднана з транспортною мережею "Укртелекому". Вже 8 жовтня, під час відкриття НСК «Олімпійський», оптичний канал "Укртелекому" використовуватиметься для якісної передачі даних і телевізійної трансляції урочистої церемонії відкриття.

Впродовж місяця компанія також планує завершити роботи з прокладання другого оптичного кабелю до НСК «Олімпійський» незалежною трасою, яка забезпечить 100% резервування. Устаткування, яке буде встановлено на спорткомплексі «Олімпійський», забезпечить підключення стадіону до транспортної мережі «Укртелекому» на швидкості 100 Гбіт/с. Такі потужні з`єднання, які необхідні для передачі відео- і аудіосигналів зі стадіонів до міжнародного центру трансляції у Варшаві й у зворотному напрямі, організовуються до кожного стадіону в Україні.

Спорткомплекс «Олімпійський» буде підключено також до ІР-мережі "Укртелекому", що необхідне для забезпечення представників УЄФА і журналістів, які працюватимуть на Євро-2012, якісними послугами з обміну даними ІР-телефоніїї, доступу до Інтернету.

«Сьогодні "Укртелеком" продовжує створювати і впроваджувати на стадіонах, зокрема і на НСК «Олімпійський», унікальні телекомунікаційні рішення згідно з вимогами УЄФА», - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, що в рамках проекту Євро-2012 ПАТ «Укртелеком», як офіційний провайдер телекомунікаційних послуг УЄФА до Євро-2012 в Україні, забезпечить всіма телекомунікаційними послугами більш як 20 офіційних об`єктів УЄФА.