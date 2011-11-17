Користувачі Skype зможуть дзвонити на Facebook

Випущено бета-версію ПЗ

ПредставникисервісуSkypeв четверзаявили,що теперйого користувачізможуть безпосередньоздійснювати відеодзвінкисвоїмдрузям іблизькиму соціальніймережіFacebook.



Дляцього буливипущенібета-версіїпрограмногозабезпеченнядляплатформMac OSі Windows.



Крімздійснення відеодзвінківкористувачі сервісуінтернет-телефоніїSkypeзможутьпереглядати оновленнястатусівдрузів івідправлятиїм повідомлення.



ЧислокористувачівSkypeскладає більше 500мільйонів людей у ​​світі, а соціальноїмережіFacebook -більше 800 мільйонівлюдей, зазначаєБі-бі-сі

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