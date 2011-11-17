Користувачі Skype зможуть дзвонити на Facebook

23:38, 17 листопада 2011
Наука та IT
1948 0

Випущено бета-версію ПЗ

ПредставникисервісуSkypeв четверзаявили,що теперйого користувачізможуть безпосередньоздійснювати відеодзвінкисвоїмдрузям іблизькиму соціальніймережіFacebook.

Дляцього буливипущенібета-версіїпрограмногозабезпеченнядляплатформMac OSі Windows.

Крімздійснення відеодзвінківкористувачі сервісуінтернет-телефоніїSkypeзможутьпереглядати оновленнястатусівдрузів івідправлятиїм повідомлення.

ЧислокористувачівSkypeскладає більше 500мільйонів людей у ​​світі, а соціальноїмережіFacebook -більше 800 мільйонівлюдей, зазначаєБі-бі-сі

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter