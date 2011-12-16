Українська молодь найбільше довіряє Інтернету (опитування)

Українська молодь найбільше довіряє Інтернету.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім.Яременка Ольга БАЛАКІРЄВА, презентуючи результатами соціологічного дослідження «Трансформація ціннісних орієнтацій сучасної молоді України за роки незалежності», проведеного за підтримки Держслужби молоді та спорту України та за участі Українського інституту соціальних досліджень ім.Яременка.

Так, відповідно до результатів опитування, 55% молоді довіряє більше всього Інтернету як джерелу інформації, 52% - телебаченню, і 44% - пресі.

На сьогоднішній день в Україні 33% людей користуються Інтернетом, і переважна більшість з них становить молодь віком до 35 років. За її словами, майже 90% студентів та більш як 70% учнів в Україні сьогодні користуються Інтернетом.

«Можна сказати, що Інтернет сьогодні є дуже потужним каналом інформаційного впливу, і формування і системи цінностей, і світогляду у молоді», - наголосила О.БАЛАКІРЄВА.

Соціологічне дослідження проводилось у листопаді-грудні 2011 року по всій території України методом репрезентативного опитування. Вибіркова сукупність: багатоступенева, територіально-поселенська, стратифікована, репрезентативна для населення України. Загалом було опитано 1002 респонденти у віці від 14 до 35 років. Похибка вибірки становить 1,9-3,6%.