Новий мережевий черв'як краде паролі у Facebook

Фахівці з інформаційної безпеки попередили про появу нового мережевого хробака, що спеціалізується на крадіжці реквізитів користувачів Facebook, пише ZN,ua з посиланням на CyberSecurity. На даний момент черв'як викрав вже більше 45 тисяч логінів і паролів. Найбільша його активність відзначається в Європі, зокрема у Великобританії та Франції.



Новий Facebook-черв'як створений на базі раніше відомого шкідливого коду Ramnit, що циркулював в інтернеті з квітня 2010 року і спочатку орієнтувався на крадіжку реквізитів систем онлайн-банкінгу.



У самій Facebook говорять, що вони вже знають про небезпеку і вживають захисні заходи. «Є підстави вважати, що за новим черв'яком і кодом Ramnit стоять одні й ті самі люди, які розповсюджують коди за допомогою спаму і масового флуду гіперпосилань на інтернет-форумах», - йдеться в повідомленні.



Також IТ-компанія заявляє, що хакери, які стоять за останнім черв'яком, явно експлуатують той факт, що багато користувачів інтернету використовують один і той самий пароль для багатьох сервісів.



Встановити точні масштаби поширення Facebook-хробака поки встановити не вдалося, що свого часу код Ramnit був виявлений на 800 тисячах комп'ютерів по всьому світу.