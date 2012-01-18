Холдинг «Еволюшен Медіа» став «зеленим»

З початку 2012 р. холдинг «Еволюшен Медіа» перевів видавництво своїх друкованих ЗМІ на папір вторинної переробки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі холдингу, до англомовної газети Kyiv Weekly, що виходить з березня минулого року на німецькому папері на 100% з вторсировини, тепер додалися тижневики «Коментарі:» і WeeklyUA на «ресайклі» з Фінляндії.

«Нам поки не вдалося добитися достатньо істотної фінансової економії від переходу на макулатуру, - говорить глава «Еволюшен Медіа» Юлія ЛИТВИНОВА, – однак це і не було нашою головною метою. Наша стратегія - зменшення негативного впливу виробничої діяльності людини на навколишнє середовище. І, в даному випадку, ми просто хочемо внести свій посильний внесок у порятунок лісів. Хотілося б, звичайно, і українські дерева рятувати – але це складніше і це тільки в наших планах, а поки виходить рятувати європейські ліси».

Частиною заявленої «Еволюшен Медіа» стратегії є також і соціально-екологічний проект «Зелене видавництво», в рамках якого здійснюється збір макулатури в офісах Києва та її подальша переробка. Проект спрямовано на розвиток культури використання ресурсів вторинної переробки, а також створення циклів відновлення ресурсів. За підсумками конкурсу Green Awards 2011 «Зелене видавництво» медіахолдінг «Еволюшен Медіа» посів перше місце в категорії «Кращий «зелений» соціальний проект».

Довідка УНІАН. «Еволюшен Медіа» працює на українському медіаринку з 2003 року. «Еволюшен Медіа» видає тижневики «Коментарі:», Weekly.UA, Kyiv Weekly, інтернет-портали сomments.ua, UGMK.info, фотоінформагентство PHL.