Почалося будівництво першої АЕС за китайською технологією

У Китаї почалося будівництво нової атомної електростанції (АЕС) в портовому місті Далянь (провінція Ляонін). Ця станція стане першим атомним енергооб`єктом в північно-східній частині КНР. Планується, що перший із шістьох блоків буде запущений 2012 р., інші п`ять почнуть роботу до 2014-го. Вартість проекту - близько 50 млрд юанів (6,5 млрд дол.), передає агентство "Сіньхуа". Будівництво веде консорціум компаній під управлінням державної Guangdong Nuclear Power Group.

Раніше повідомлялося, що робота Далянської АЕС здійснюватиметься за власною китайською технологією, тоді як інші АЕС на території КНР працюють, або працюватимуть, за французькими, канадськими і російськими технологіями.

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