Google має намір позбутися кількох сервісів

Корпорація Google скоротить непопулярні або збиткові служби. Google не вперше відключає сервіси, які тією чи іншою мірою дублюють функції інших її продуктів.

З 20 квітня буде недоступний популярний онлайн-сервіс для редагування фотографій Picnic. За словами віце-президента з управління продуктами компанії Дейва Жирауара, таку функцію візьме на себе соціальна мережа Google+.

Також буде припинено роботу таких служб як: Urchin (інстальована версія сервісу інтернет-статистики Google Analytics), Message Continuity (послуга для бізнес-користувачів, що дозволяє робити резервні копії даних Microsoft Exchange на серверах Google), Needlebase (платформа з управління даними, куплена у ITA Software) і Android-додаток Sky Map, який віддадуть на подальшу розробку студентам Університету Карнегі-Меллон.

20 квітня 2012 року також не буде доступний Social Graph API, який Google застосовувала для пошуку зв'язків між користувачами і «соціальної видачі». «Цей API не робить того, що ми хотіли, і наразі він застарів», — зазначив Жіруар.

Нагадаємо, влітку 2011 року компанія закрила три великих сервіси, а восени того ж року — ще 10 служб.

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