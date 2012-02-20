Хакери обіцяють атакувати урядові сайти щоп’ятниці

Представники хакерської групи AntiSec, що входить у рух Anonymous, в інтерв`ю американському виданню Wired повідомили, що після нещодавніх атак ресурсів американської Федеральної торгової комісії вони мають намір продовжувати нові атаки і надалі.

За словами анонімного представника цієї групи, зараз вони активно слідкують за ситуацією, що розгортається навколо антипіратської угоди ACTA, а також її американських прообразів, зокрема SOPA. Ці ініціативи викликали бурхливе протистояння у суспільстві та активісти кажуть, що не мають наміру залишатися байдужими до настроїв людей.

Також вона повідомила, що хакерський рух наразі обговорює свої подальші дії щодо силових відомств США, зокрема ФБР і ЦРУ. Серед найбільш ймовірних ініціатив Anonymous і AntiSec називається схема # FFF або Fuck the FBI Friday, в рамках якої кожну п`ятницю планується проводити ті чи інші атаки на ресурси урядових органів і в першу чергу силових.

«У нас вже є десятки цілей ... Кожну п`ятницю ми будемо ініціювати напад на конкретні цілі, відключаючи від інтернету якнайбільше урядових та корупційних корпоративних сайтів», — говорить учасник AntiSec.

За його словами, Anonymous не обмежуватимуться простими дефейсами ресурсів, атакуючи також урядові бази даних, поштові сервери та інші ресурси.

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