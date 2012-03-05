Астрономи вирахували, як далеко дійшов радіосигнал із Землі іншим цивілізаціям

Астрономи вирахували, як далеко за останні роки пішов радіосигнал, який було надіслано з Землі для пошуку позаземних цивілізацій.

Нагадаємо, що Земля поширює сигнал у радіодіапазоні з 1895 року, тобто з часу винаходу перших апаратів Поповим і Марконі. Сигнали в теорії можуть повідомити іншим формам життя про існування людства.

Дослідники вирішили з'ясувати, як далеко «добіг» радіосигнал за минулі роки, пише DailyMail.

Вчені визначили, що радіохвилі розбіглися на відстань 200 світлових років від Землі на всі боки. З точки зору людини відстань величезна, але за мірками Чумацького Шляху вона зовсім невелика. Адже її діаметр становить 118800 світлових років.

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