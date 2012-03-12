Google заплатить $60 тисяч студенту, який зламав браузер Chrome
00:03, 12 березня 2012Наука та IT
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Компанія присудила премію російському студентові, який зумів першим виявити ваду в браузері
Компанія Google присудила премію у розмірі $60 тисяч російському студентові з Тюмені Сергію Глазунову, який зумів першим виявити ваду в браузері Chrome.
Студент зумів знайти дефект браузера, пов'язаний з UXSS-атакою та історією навігації в Chrome.
У повідомленні компанії йдеться, що подробиці вад браузера буде оприлюднено пізніше. Поки ж інтернет-гігант закликає користувачів встановити оновлення безпеки.
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