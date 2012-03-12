Google заплатить $60 тисяч студенту, який зламав браузер Chrome

Компанія Google присудила премію у розмірі $60 тисяч російському студентові з Тюмені Сергію Глазунову, який зумів першим виявити ваду в браузері Chrome.

Студент зумів знайти дефект браузера, пов'язаний з UXSS-атакою та історією навігації в Chrome.

У повідомленні компанії йдеться, що подробиці вад браузера буде оприлюднено пізніше. Поки ж інтернет-гігант закликає користувачів встановити оновлення безпеки.

Конкурс хакерів Pwnium проходив у Ванкувері.

Газета.ру

