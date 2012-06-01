Нацкомісія склала Правила для провайдерів Інтернету

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), на черговому засіданні прийняла за основу проект Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (щодо надання послуг доступу до Інтернету і/або послуг у мережі Інтернет). Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗІ.

Метою прийняття документа є забезпечення ефективності здійснення діяльності операторів, провайдерів телекомунікацій, які надають споживачам послуги доступу до Інтернету і в мережі Інтернет.

Як вважають у комісії, прийняття Правил «сприятиме створенню відкритих, недискримінаційних і прозорих умов доступу до ринку телекомунікацій і забезпечить рівність прав і законних вимог суб'єктів господарювання». Це, в свою чергу, допоможе ефективному функціонуванню ринку на основі обліку інтересів суспільства і операторів, провайдерів телекомунікацій.

У проекті Правил чітко встановлено перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних вимог, обов'язкових для здійснення діяльності суб'єктами господарювання під час надання таких послуг. Враховано, що для здійснення моніторингу і технічного контролю параметрів телекомунікаційних мереж відповідно до вимог нормативних документів операторам, провайдерам пропонується забезпечити можливість підключення технічних і апаратно-програмних засобів НКРЗІ в точках взаємоз’єднання з мережами інших операторів телекомунікацій.

Також проект Правил визначає обов'язки операторів, провайдерів, серед яких, – своєчасне надання споживачам вичерпної інформації, необхідної для укладання договору, а також для надання і отримання послуг відповідно до Правил надання і отримання телекомунікаційних послуг; забезпечення правильності застосування тарифів; відповідальність за збереження відомостей щодо юридичних і фізичних осіб, одержаних під час укладання договору тощо.

Проект Правил буде обнародуваний на офіційному веб-сайті Комісії для громадського обговорення.