АНТК Антонова і китайська SAC створять у Пекіні авіаційно-інженерний центр

У ході Міжнародної авіаційної виставки Aviation Expo/China’2007 19 вересня АНТК ім. О.К.Антонова і Шаансийська літакобудівна корпорація (SAC, Китай) підписали Меморандум про взаєморозуміння зі створення в Пекіні спільного авіаційно-інженерного центру.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АНТК ім. Антонова.

Підприємство виконуватиме науково-дослідні та конструкторські роботи з проектування нових і модернізації існуючих літаків, ініціюватиме й обгрунтовуватиме проекти створення нових літаків, розроблятиме їх загальне компонування, проводитиме необхідні попередні дослідження.

Серед першочергових завдань створеного центру - роботи з подальшого розвитку програми транспортного літака Y8F600.

Коментуючи цю подію, генеральний конструктор АНТК ім. Антонова Дмитро КІВА сказав: «Створення такого центру є значним кроком у розвитку наших ділових відносин із КНР. Формуючи цю спільну структуру, ми виходимо на новий, вищий рівень співпраці. Ми об`єднуємо зусилля не в рамках окремо взятої програми, а для розробки та реалізації цілого ряду проектів. «Антонов» приносить у цей союз свої «ноу-хау» й багатий досвід у розробці, випробуваннях і сертифікації літаків різного класу й призначення. Впевнений, що результатом роботи центру стануть нові успішні спільні програми».

Довідка УНІАН. Співпраця АНТК ім. О.К.Антонова з підприємствами КНР почалася більше 50 років тому, коли в Китаї за ліцензією стали випускати багатоцільовий біплан Ан-2, який у цій країні одержав назву Y-5. 31 серпня Ан-2 відзначив свій ювілей - 60 років із дня першого польоту.

Зараз спільно з SAС ведуться роботи за програмою транспортного літака Y8F600, який є новітньою модифікацією Y8 - варіанту Ан-12. В аеродинамічній трубі "Антонов" було виготовлено й випробувано продувочні моделі літака Y8F600. У перспективі - спільна модернізація цього нового транспортника, а також інші спільні проекти з підприємствами AVIC II.

За участю АНТК в AVIC I Commercial Aircraft Co. Ltd. виконано основні етапи попереднього проектування нового регіонального реактивного літака ARJ 21.