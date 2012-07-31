Янукович на 10 років звільнив програмістів від ПДВ
Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Як повідомляв УНІАН, парламент ухвалив цей закон 5 липня.
Законом передбачено тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції.
До програмної продукції відносяться: результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів; криптографічні засоби захисту інформації.
Також у новому законі виключені норми, що передбачають необхідність проведення позапланових перевірок суб'єктів ІТ-сфери органами податкової служби та одержання відповідного висновку Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України.