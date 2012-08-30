"Свобода" звинувачує міліцію у нападі на квартиру її активіста

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомили сам А.Бортнік, голова облорганізації «Свободи», депутат облради Олег Осуховський та керівник її юридичного відділу Ярослав Калька.

За їх словами, інцидент з виламуванням дверей стався ще 27 серпня, коли господаря квартири не було вдома, а у квартирі в цей час перебували його дружина та діти.

Представники «Свободи» пояснили, що правоохоронці цікавилися персональними даними А.Бортніка та місцем його роботи. На їх думку, причиною таких дій став коментар А.Бортніка в Інтернеті, який був спрямований проти представників влади, зокрема повідомлення про проведення в обласному центрі флеш-мобу зі спалювання опудала представника влади — міського голови Рівного Володимира Хомка.

Зазначалося, що коментар був розміщений на одному із сайтів 25 серпня, а флеш-моб мав відбутися 26 серпня, однак з певних причин “свободівці” від нього відмовилися.

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У прес-службі УМВС України в Рівненській області не заперечують цього факту, зазначаючи, що радикальні заходи правоохоронцями були прийняті з метою проведення профілактичних бесід задля запобігання проведення заходу.

Зокрема, як повідомила УНІАН начальник сектору зв’язків із громадськістю УМВС України в області Тамара Лисенко, співробітники міліції проводили заходи «з метою встановлення осіб, які розповсюдили цю провокативну інформацію, яка могла б викликати порушення громадського порядку і спокою громадян» та щоб попередити заворушення, які могли виникнути під час відзначення Дня міста 26 серпня.

За її словами, правоохоронці діяли в межах закону.

«Було спочатку встановлено адресу – будинок та квартиру з якої було надіслано заклик до спалення опудала Хомка. З'ясувалося, що невідомий на той час користувач проживає у Рівному. За базою телефонних абонентів Рівного було встановлено, що домашній телефон зареєстровано на прізвище Бортнік А.А. Тож, невідомий, котрий у коментарях чомусь назвався просто (гість) виявився членом ВО “Свобода”. Правоохоронці намагались зустрітись із громадянином Бортніком, щоб з'ясувати, чи дійсно це його анонімне повідомлення на сайті», - зазначила Т.Лисенко.

При цьому представник УМВС не уточнила, чому саме такі оперативні заходи були проведені 27 серпня, тобто через день після запланованої дати проведення флеш-мобу.

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Представники «Свободи» у свою чергу наголошують, що міліціонери незаконно отримали в інтернет-провайдера персональні дані користувача А. Бортніка. На їх погляд, метою візиту правоохоронців було «вчинення тиску на представника опозиції та перешкоджання здійснення ним передвиборчої агітації».

А.Бортнік звернувся із зверненням про протиправні дії працівників міліції до прокуратури області, СБУ та УМВС України в області. Співробітники УМВС проводять з цього приводу службове розслідування.