Україна має намір в 2008 р. закінчити створення нового танка

Україна в 2008 р. має намір закінчити створення нового танка на базі Т-84 "Оплот". Про це агентству РосБізнесКонсалтинг повідомив представник оборонно-промислового комплексу країни.

У новій машині планується використовувати сучасні системи захисту, зв`язку і управління вогнем, а також озброєння. Танк устаткують активною системою протидії високоточній зброї, здатною захищати його від ракет з лазерними головками самонаведення за рахунок розсіювання лазерного променя. Прилади нічного бачення дозволять виконувати завдання і в темний час доби. Особливістю машини стане і дистанційно керований кулемет, винесений на окремому штативі. Вести вогонь з нього і замінювати боєприпаси можна буде, не залишаючи танк.

Залежно від наявності коштів планується зібрати дослідний або передсерійний зразок. У другому випадку новий танк відразу зможе брати участь в міжнародних тендерах.