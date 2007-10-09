Росія представить нове спецозброєння на виставці в Парижі

Росія представить новітні зразки спецозброєння і техніки на 15-ій міжнародній виставці засобів і систем безпеки Milipol Paris 2007, яка пройде в Парижі з 9 по 12 жовтня, повідомляє прес-служба ФДУП "Рособоронекспорт".

"Відвідавши російську експозицію, учасники і гості виставки зможуть познайомитися зі спеціальною зброєю для оснащення антитерористичних підрозділів: 9-мм пістолетом-кулеметом ПП-2000, 9-мм спеціальним автоматом АС, 9-мм снайперською гвинтівкою ВСК-94, іншими зразками стрілецької зброї і боєприпасів до неї, а також різноманітними прицілами нічного бачення і бронежилетами", - йдеться у прес-релізі підприємства.

Крім того, будуть представлені пістолет ПСС, снайперські гвинтівки, а також унікальний 5,66-міліметровий автомат для підводної стрільби АПС, який не виробляють більше у жодній країні світу. Це безшумна зброя незмінно користується великим попитом у відвідувачів виставки.

Росія покаже і популярну за кордоном штурмову зброю. Одним з наймогутніших в світі в своєму класі є 9-міліметровий самозарядний пістолет СР-1 "Гюрза". Куля патрона СП-10 пробиває на відстані до 100 метрів протиосколкові бронежилети і сталеві армійські шоломи. Унікальні характеристики також мають 9-міліметровий пістолет-кулемет СР-2, відзначає "Рособоронекспорт".

Для учасників і гостей виставки представляє інтерес комплект для руйнування вибухонебезпечних предметів СВ-1324, призначений для знищення мін і фугасів, використовуваних терористами для диверсійних актів.

Делегація ФСБ Росії, яка також бере участь у виставці, представить на об`єднаній російській експозиції засоби телефонного і мікрофонного контролю, засоби пошуку, захисту і охорони, прихованого спостереження, фотографування і телебачення, криміналістичне устаткування, засоби для боротьби з вибуховими пристроями.

В рамках Milipol Paris 2007 пройде електронна презентація установки для дистанційного знешкодження вибухових пристроїв, а також комплекси контролю системи персонального супутникового зв`язку "Турайя" і комплекс технічних засобів контролю абонентських станцій систем рухомого зв`язку.

Milipol Paris - один з найбільших у світі майданчиків для демонстрації різних зразків спеціальної техніки і озброєння. Так, у виставці Milipol Paris 2005 взяли участь 812 учасників з 41 країни світу. Очікується, що цього року виставкова експозиція буде значно розширена цілим поряд експонатів спеціальної зброї і спеціальних технічних засобів нового покоління, вважають в "Рособоронекспорті".

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