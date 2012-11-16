"Антонов" презентував новий Ан-148 у В'єтнамі (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДП «Антонов», презентація пройшла в рамках офіційного візиту до В'єтнаму прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

Під час презентації президент - генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Кива відзначив переваги регіональних лайнерів Ан-148 і Ан-158, а також розповів про проектовані літаки цього сімейства, які здатні вирішувати специфічні завдання в'єтнамських міністерств і відомств.

«Ми пропонуємо провести на цих машинах комплекс робіт, аналогічний тому, що виконується на Ан-32 ВПС Індії, - сказав він. – Це дасть змогу продовжити їх експлуатацію ще на 20 років і стане значно ефективнішим рішенням, ніж закупівля нових літаків аналогічного класу».

У повідомленні наголошується, що представлений увазі в'єтнамців Ан-148-100В перебуває в спільній експлуатації авіакомпаніями «Міжнародні авіалінії України» і «Авіалінії Антонова». Літак 14 листопада перелетів з Києва до Ханоя, подолавши з однією проміжною посадкою більш як 8000 км.

Також у прес-релізі наголошується, що модернізований Ан-148 особисто був представлений М. Азаровим міністрові транспорту В'єтнаму Дін Лаа Таню.

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Окрім міністра транспорту, на презентації були присутні представники Міністерства транспорту, Міністерства оборони, ряду силових відомств і комерційних авіакомпаній, включаючи найбільшого перевізника країни авіакомпанію Vietnam Airlines.

Довідка УНІАН. Ан-148-100В є базовим літаком сімейства регіональних пасажирських лайнерів нового покоління і призначений для перевезення до 85 пасажирів на міжнародних і внутрішніх лініях. Літак оптимальний для застосування в умовах Південно-Східної Азії. Він має необхідну дальність польоту, може працювати зі слабко підготовлених грунтових ЗПС, в умовах спеки (до 45 градусів за Цельсієм) і високої вологості. На сьогодні у комерційну експлуатацію надійшло 13 літаків сімейства. На них вже перевезено в цілому понад 1,5 млн. пасажирів.

Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було переіменоване в ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засноване в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.