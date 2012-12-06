«Київстар» запровадив систему AntiSPAM

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор з розвитку продуктів і нового бізнесу «Київстар» Олексій Кирєєв.

За його словами, дія системи SMS AntiSPAM поширюється на весь SMS-трафік, який приходить з різних каналів. Система дозволяє відстежувати надходження спам-повідомлень у режимі он-лайн, встановлювати різні фільтри, блокувати небажаний трафік.

За інформацією О.Кирєєва, до мережі «Київстар» щомісяця надходить близько 1 млрд SMS -повідомлень. При цьому масовими вважаються розсилки 1 тис. повідомлень з одного номера протягом доби.

За даними компанії, 50% масових розсилок в мережі «Київстар» йдуть від оптових партнерів, які уклали відповідну угоду з компанією, 45% - з номерів інших операторів, з якими підписані відповідні угоди, 3% становлять послуги «СМС/ММС розсилка» для малого і середнього бізнесу, а близько 2% - повідомлення про знижки від партнерів «Київстару» за послугою «Мої знижки».

При цьому для проведення комерційних масових розсилок SMS-повідомлень «Київстар» обумовлює з партнером обов'язкове підтвердження згоди абонента на отримання інформації.

Згідно з Правилами надання і отримання телекомунікаційних послуг, під спамом розуміються повідомлення, які без попередньої згоди споживача навмисно масово відправляються на його поштову адресу або на телефон.