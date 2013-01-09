ЗМІ: Apple випустить сенсорний наручний годинник

Гаджет вже отримав неофіційну назву iWatch і, за непідтвердженими даними, отримає сенсорний дисплей з діагоналлю 1,5 дюйма і вбудований модуль бездротового зв'язку Bluetooth 4.0, який володіє зниженим енергоспоживанням, повідомляє Росбалт.

Цілком можливо, годинники Apple будуть тісно інтегровані з iPhone, iPad і iPod, передає портал Supreme2. На екрані нового гаджета буде відображатися різна сервісна інформація, а також пропущені дзвінки, SMS, повідомлення з соціальних мереж, електронна пошта, календар, погода, навігація, чат і багато іншого.

Годинник також можуть виступити і в ролі керуючого елемента для смартфона або планшета. Не важко здогадатися, що численна армія фанів "яблучної" продукції вже з нетерпінням чекає виходу на ринок цього пристрою, але офіційного підтвердження цієї інформації від Apple поки не надходило.