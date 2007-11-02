ФСБ виявила людей, які розмістили страшні фото з місця вибуху автобуса

Встановлені особи, які розмістили в інтернеті страшні фото з місця вибуху автобуса в Тольятті, де загинули вісім чоловік, повідомив журналістам прес-секретар Управління ФСБ по Самарській області.

"За кілька годин після вибуху автобусу в інтернеті з`явилися фотографії з місця події. Управління ФСБ виявило комп`ютер, з якого велося це розповсюдження, а також його користувача. В даному випадку версія про те, що фото поширювалося поплічником можливого терориста, який документував наслідки трагедії, не підтвердилося", - сказав прес-секретар.

За його словами, "мав місце витік службової інформації, яку поширили співробітники одного із структурних підрозділів силових відомств".

"Вони брали участь у попередніх слідчих діях. Нині що співробітників, які допустили розповсюдження даних фотоматеріалів, проводиться судовий розгляд.

Вибух, що стався в середу вранці, забрав життя вісьмох людей, 54 постраждали. Більшість загиблих і постраждалих - студенти, які в цей час їхали на навчання.

РІА "Новости"