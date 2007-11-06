Кожний мобільник стане датчиком проти зброї масового знищення

23:23, 06 листопада 2007
Наука та IT
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До проекту взялося профільне міністерство США 

Адміністрація Джорджа Буша розпочала реалізацію проекту, в рамках якого для захисту від тероризму на всі мобільні телефони американців можуть бути встановлені сенсори для виявлення компонентів зброї масового знищення (ЗМЗ), йдеться в поширеній у Вашингтоні заяві Білого дому.

Датчики у разі виявлення слідів ОМУ автоматично передаватимуть інформацію до центральної системи попередження. "Якщо біологічні й хімічні сенсори можна буде ефективно інтегрувати в звичайні стільникові телефони й надати їх американському населенню на добровільних засадах основі, то країна потенційно виграє від появи сенсорної мережі з більш ніж 240 мільйонами датчиків", наголошується в документі.

Уряд США зробив запит до провідних американських компаній з проханням дати попередні пропозиції щодо оснащення мобільних телефонів сенсорами, аби вийти на остаточну концепцію протягом трьох років. На першому етапі пропонується забезпечити установку на телефони сенсорів для хімічних і біологічних компонентів, до яких згодом можна буде додати радіоактивні датчики.

У заяві міститься попередження про те, що з технологічного погляду такі мініатюрні датчики наразі існують тільки у вигляді теоретичних розробок. Згідно з вимогою уряду, майбутні датчики мають бути недорогими для виробництва, працювати в різних погодних умовах, а власники мобільних телефонів повинні мати можливість на свій розсуд вмикати або вимикати датчики на апараті.

Керівництво проектом доручене міністерству внутрішньої безпеки США.

РІА "Новости"

 

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