Ющенко хоче перевести Одеську область на цифрове телебачення

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що керівництво Одеської області спільно із структурами Міністерства транспорту і зв`язку та іншими відомствами має найближчим часом вирішити проблему переходу на цифрове телерадіомовлення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на робочій нараді з питань стратегії розвитку південних регіонів Одеської області, яка пройшла сьогодні на прикордонній заставі у Вилковому.

За його словами, 2008 рік має стати початком цієї важливої роботи на півдні Одеської області. В.ЮЩЕНКО зазначив, що такі проекти вже стартували в Закарпатській і Львівській областях.

Глава держави обгрунтував необхідність «невідкладного переходу на цифрове мовлення тим, що населення Ренійського, Ізмаїльского районів, а також міста Вилкове не може приймати безпосередньо сигнали українських теле- і радіостанцій».

Потужніші високочастотні антени Румунії і Молдови в цих прикордонних районах перебивають сигнали вітчизняних станцій, тому слухати радіо і дивитися українські телепередачі люди можуть тільки за допомогою ретрансляторів.

Тим часом, нагадав В.ЮЩЕНКО, Україна ратифікувала Конвенцію з прикордонного телерадіомовлення, згідно з якою держави мають встановлювати низькочастотні передавачі в своїх прикордонних районах.