Міністерство: за утилізацію батарейок мають платити виробники або імпортери

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди, про це під час прямої лінії в «Комсомольськой правде в Украине» заявив міністр Олег Проскуряков.

«У 2012 році у Львові розпочав свою роботу третій у Європі завод з утилізації батарейок, він може переробляти тонну батарейок у день. Але до заводу батарейки треба доставити, а поки люди просто їх викидають з побутовим сміттям, навіть не сортуючи. Ми зараз ведемо переговори з низкою компаній про формат утилізації батарейок, акумуляторів тощо. Розглядаємо, як варіант, можливість розмістити в магазинах електроніки спеціальний бокси або контейнери для збору батарейок у всіх великих містах України», - повідомив міністр.

О.Проскуряков вважає, що можна побудувати скільки завгодно сміттєпереробних заводів, але без елементарної екологічної культури, без навичок екологічної освіти ситуація не зміниться, тому зараз Мінприроди розробляє спеціальну інформаційну програму з цього питання.

«Адже зараз не тільки батарейки викидають, в лісопосадках викидають автомобільні шини, будівельне сміття, які забруднюють навколишнє середовище», - зазначив міністр екології.

Він також додав, що європейська практика побудована на тому, що платить за утилізацію та компанія, яка виробляє або імпортує батарейки на території України.

«Ми цей досвід врахуємо при розробці своїх програм та нормативних документів», - наголосив О.Проскуряков.