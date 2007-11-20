Південна залізниця призначила додаткові потяги №209/210 «Харків-Київ» на 23 і 30 листопада, а також 7, 14 і 21 грудня.

За даними прес-служби ПЗ, відправлення з Харкова о 20.05, потяг слідує через Люботин і Полтаву.

Крім того, у зв’язку зі святами з 28 грудня по 14 січня курсуватиме додатковий потяг №431 Харків – Одеса з відправленням о 14.54.

У повідомленні також наголошується, що у зв`язку з проведенням ремонтних робіт з 23 по 25 листопада на Кримському напрямку будуть закриті для руху перегони Панютіне – Лозова і Лозова – блокпост 939 км. У зв`язку з цим ряд потягів слідуватимуть, не заходячи в Лозову, або не заходячи в Синельникове.