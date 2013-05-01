Понад 86% підприємств України мають доступ до Інтернету

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Із загальної кількості підприємств, які використовували комп'ютери, 62,7% користувалися внутрішньою комп'ютерною мережею, а розширену внутрішню комп'ютерну мережу мало майже кожне шосте підприємство. Кожне четверте підприємство, яке використовувало комп'ютери, мало функціонуючу домашню сторінку у внутрішній комп'ютерній мережі (Інтранет) і бездротовий доступ для своєї внутрішньої комп'ютерної мережі.

Із загальної кількості підприємств, які мали доступ до Інтернету, кожне друге підприємство зв'язувалося з Інтернетом за допомогою мобільного/стільникового зв'язку, що надається всіма операторами України. Широкосмуговий фіксований доступ до Інтернету за допомогою модемів типу АDSL для телефонних ліній і т.п. (основний спосіб, приміром, застосовуваний компаніями «Укртелеком», ВЕГА та ін.) використовували для роботи 37,8% українських підприємств. Низькошвидкісний доступ до Інтернету (комутований доступ через телефонну лінію або інший) застосовувало кожне третє підприємство України, майже кожне четверте підприємство використовувало інший спосіб широкосмугового доступу до Інтернету (кабельний, виділену лінію, технологію Frame-Relay або ін.).

За показником проникнення доступу до Інтернету серед підприємств лідирує Київ, де близько 95% досліджуваних Держстатом підприємств мають доступ в Інтернет. У промислових регіонах (Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Харківська та деякі ін.) цей показник вище 85-87%, серед аутсайдерів – Чернівецька та Хмельницька області, де лише 72-75% обстежених підприємств мали доступ до Інтернету.

Як повідомляв УНІАН, кількість абонентів Інтернету в Україні в 2012 році порівняно з 2011 роком зросла на 21,1% і становила 5,063 млн. При цьому понад 4,671 млн із них становили домашні абоненти Інтернет, що на 22,2% більше, ніж у 2011 році.

Довідка УНІАН. Сегмент Інтернету в Україні останній рік показує стабільне зростання числа абонентів: кількість абонентів Інтернету в Україні в 2011 році становила 4,178 млн осіб. (зростання на 14,1%). Кількість абонентів Інтернету в Україні в 2010 році становила 3,661 млн (зростання порівняно з 2009 роком на 30,9%).