У США винайшли безшумний мотоцикл для диверсантів (фото)

Електричний двигун дозволяє знизити гучність і тепловиділення, а інфрачервоне підсвічування дасть можливість їздити з вимкненими фарами. Виробник, компанія Zero Motorcycles, також обіцяє роботу під водою і підвищену міцність.

Електромотор, як йдеться у повідомленні Zero Motorcycles, дозволяє знизити тепловиділення і підвищити керованість: розробники підкреслюють плавність регулювання потужності і економічне гальмування з одночасною підзарядкою акумулятора. Розряджені акумулятори можна перезарядити за годину або змінити на нові за хвилину.

Для їзди вночі передбачений інфрачервоний прожектор, який дозволяє керувати мотоциклом в повній темряві і при цьому не помітний для спостереження. Електричні компоненти ізольовані і здатні витримати занурення у воду мінімум на один метр.

Безшумний мотоцикл Zero MMX буде постачатися тільки військовим, зазначає Лента.ру, однак напрацювання в частині електродвигуна будуть використані в цивільній версії.