Російський військовий супутник зійшов з орбіти і згорів в атмосфері

Про це повідомила у вівторок РІА Новости прес-секретар керівника Роскосмосу Анна Ведищева. Раніше деякі ЗМІ повідомили, що супутник "Гео-ІК-2" зійшов з орбіти в 18.27 мск 15 липня і, імовірно, впав у провінції Цинхай в Китаї.

"За даними Центру контролю космічного простору військ Повітряно-космічної оборони (ПКО) і Центру управління польотами (ЦУП) ЦНДІМАШ, 15 липня, о 18.05 мск космічний апарат" Гео-ІК-2 "увійшов в щільні шари атмосфери і припинив своє існування. За оцінкою фахівців ЦНДІМАШ і розробників космічного апарату "Гео-ІК-2" (ВАТ "Інформаційні супутникові системи імені Решетньова", ІДС), елементи конструкції (супутника) при вході в атмосферу повністю згоріли ", - сказала Ведищева.

Супутник "Гео-ІК-2" 1 лютого 2011 не вийшов на зв'язок в розрахунковий час. Апарат був запущений з космодрому Плесецьк ракетою-носієм легкого класу "Рокот". Пізніше він був виявлений на нерозрахунковій орбіті, 22 квітня того ж року із супутником вдалося встановити зв'язок. Держкомісія встановила, що попередньою причиною відсутності зв'язку з "Гео-ІК-2" став негативний енергобаланс космічного апарату, що утворився в результаті падіння напруги бортового електроживлення.

За даними відкритих джерел, "Гео-ІК-2" - це російська супутникова система, яка повинна була складатися з двох космічних апаратів, призначених для проведення геодезичних вимірювань. Розробку і створення системи проводило ВАТ "ІСС". Із запуском супутника "Гео-ІК-2" після тривалої перерви мало розпочатися відновлення космічної геодезичної програми Росії.