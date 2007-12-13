Армія США створить підрозділ з випуску ігор

Армія США створить підрозділ, що спеціалізується на створенні і розповсюдженні комп`ютерних ігор, повідомляє Лента.ру з посиланням на Wired.

Підрозділ одержить назву TPO Gaming і стане частиною Національного центру моделювання операцій (National Simulation Center). Першочерговим завданням TPO Gaming вважається впровадження сучасної графіки в комп`ютерні симулятори, які нині використовуються для тренування військових. Завдяки технічним удосконаленням, ці програми повинні стати реалістичнішими.

Також TPO Gaming займеться розробкою інструментів, які дозволять військовослужбовцям "створювати і настроювати власні тренувальні сценарії". Передбачається, що інструментарій буде готовий до 2015 року.

Зазначмо, що в 2002 році на персональних комп`ютерах з`явилася гра America`s Army, створена за завданням уряду США для залучення нових службовців у лави збройних сил. У 2007 році ветерани війни в Іраку влаштовували спеціальну акцію, щоб висловити своє незадоволення фактом існування цієї програми. Їх гаслом стала фраза "War is not а game" ("Війна - не гра").