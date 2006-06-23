Mercedes розповсюдив перші знімки нового купе (фото)

Компанія Mercedes-Benz вирішила привідкрити завісу таємничості над найбільшим купе в своєму модельному ряду - Mercedes CL, і розповсюдила перші фотографії своєї майбутньої новинки. При цьому офіційна прем`єра автомобіля відбудеться помітно пізніше - не раніше осені поточного року.

Як повідомлялося раніше, нове купе побудоване на платформі седана Mercedes S-Class останнього покоління. Габаритна довжина автомобіля впритул наближається до п`яти метрів, що робить його одним з найбільших в своєму сегменті. У седана Mercedes CL запозичить ще і всі сучасні електронні системи безпеки, а також лінійку моторів, включаючи V12 з двома турбонагнітачами об`ємом шість літрів.

Не можна не відзначити і той факт, що ніякої зовнішньої схожості у нового купе з S-Class практично не спостерігається, за винятком, мабуть, роздутих колісних арок. Детальніша інформація про новий Mercedes CL з`явиться пізніше.

Лєнта.ру