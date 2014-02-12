Гру про незграбного птаха видалили через залежність гравців

Flappy Bird була видалена з магазинів App Store і Google Play тому, що вона викликає у гравців залежність. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на інтерв'ю творця проекту Нгуєна Донга в Forbes.

Розробник пояснив, що спочатку Flappy Bird була задумана як спосіб згаяти декілька хвилин. Однак потім з'ясувалося, що геймери на неї «підсідають». Через це Донг почав відчувати провину та страждати на безсоння. І впоратися з цим він зміг лише після того, як вирішив видалити гру з доступу. Він також додав, що рішення прибрати гру було повністю обдуманим і він не вважає це помилкою.

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Донг оголосив про майбутнє видалення Flappy Bird з App Store і Google Play 8 лютого. Тоді розробник не озвучив причини свого рішення, а лише сказав, що «більше так не може». 9 лютого гра стала недоступною. При цьому за час свого існування у неї з'явилося декілька клонів, які до цих пір доступні для скачування.

У Flappy Bird гравцям доводиться керувати незграбним птахом, що летить між нескінченними рядами зелених труб (таких же, як в іграх про Маріо). У тому випадку, якщо птах врізається в трубу, він гине. Мета геймерів полягає в тому, щоб провести птаха через максимально можливу кількість труб. Гра була дуже популярною серед гравців, проте багато з них відзначали, що вона викликає залежність, а також характеризували її як «творіння сатани».