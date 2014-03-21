Японська IT-компанія оцифрує понад 80 тисяч книг із Ватиканської бібліотеки

Японська компанія NTT Data підписала контракт про переведення в цифровий формат понад 80 тис. книг з колекції Ватиканської апостольської бібліотеки. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на представників компанії.

Як очікується, процес сканування тільки перших 3 тис. книг та історичних документів займе чотири роки. У загальній складності в цифровий формат планується перевести понад 40 млн сторінок наукових праць, а також праць з теології та права. Серед призначених до оцифрування - унікальні манускрипти, що відносяться до II століття н.е. і вимагають особливих умов зберігання. Таким чином керівництво бібліотеки розраховує відкрити доступ до документів, які неможливо помістити в експозицію через поганий стан. За роботу NTT Data отримає близько 2,3 млрд ієн ($22,5 млн).

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Ватиканська апостольська бібліотека була заснована в 1475 році. На даний час в її колекції налічується понад 1,6 млн друкованих книг і понад 150 тис. манускриптів. У їх числі - знаменитий папірус Бодмера, який містить найдавніший (II - III століття н.е.) текст Євангелій від Луки та Іоанна, листи Фоми Аквінського та Мартіна Лютера, а також дві копії першодруку Біблії Гутенберга.