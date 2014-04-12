Amazon у червні презентує смартфон з 3D-екраном

Найбільший у світі інтернет-ритейлер Amazon планує у другій половині цього року випустити на ринок власний смартфон із 3D-екраном.

Про це пише ИТАР-ТАСС з посиланням на Wall Street Journal.

Видання зазначає, що кілька тижнів тому Amazon показала пристрій розробникам додатків у Сан-Франциско, а також в Сіетлі, де розташована штаб-квартира компанії. За даними газети, офіційна презентація смартфона відбудеться в червні, а на ринок він надійде до кінця вересня - напередодні старту в США сезону різдвяних розпродажів.

Екран смартфона від Amazon буде підтримувати технологію обробки зображення (3D). При цьому користувачі зможуть їх бачити без спеціальних окулярів. "Фронтальні камери будуть підтримувати функцію стеження за положенням очей, завдяки чому зображення на смартфоні будуть виглядати як голограми і здаватися тривимірними", - пише газета з посиланням на джерела, знайомі з планами компанії.

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В останні роки Amazon робить зусилля для виходу на ринок мобільних комп'ютерних пристроїв, де конкурує з такими компаніями, як Apple і Samsung. Окрім продажу товарів і послуг через інтернет, Amazon випускає пристрої для читання електронних книг Kindle і планшети Kindle Fire.