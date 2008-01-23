Британська компанія прокладає оптоволокно через каналізацію

Восени 2008 року у Великобританії вийде в онлайн "оптоволоконне місто", жителі якого дістануть доступ в інтернет на швидкості близько 100 мегабіт за секунду, передає Лента.ру з посиланням на ВВС News. Першим таким містом стане або Борнмут (Bournemouth), або Нортхемптон (Northampton), або Данді (Dundee).

Творцем міста є компанія H20, яка розводить лінії по каналізаційних трубах. Їх технологія дозволяє значно прискорити прокладку оптоволокна. Зокрема, щоб покрити площу, на яку зазвичай потрібні півроку-рік узгоджень, H20 потрібні всього чотири години.

Підключення 75 тисяч будинків традиційними способами коштує 50-70 мільйонів фунтів стерлінгів. Прокладка оптоволокна по каналізації дешевша в три-п`ять раз.

Оснащення першого міста оптоволоконними лініями зв`язку займе 18 місяців. Очікується, що в найближчі п`ять років надшвидкісний доступ в мережу дістануть ще 14 міст.

H20 - не єдина британська компанія, що має намір провести до будинків жителів королівства оптоволоконні лінії зв`язку. Раніше про це заявляла BT, але її пілотний проект охопить тільки 600 будинків, а до 2020 року буде підключено лише 10 тисяч домогосподарств.

У свою чергу, Virgin Media наприкінці 2007 року заявляла, що модернізує кабельну мережу, абонентом якої є кожен другий британець, і надасть користувачам швидкість до 50 мегабіт за секунду.

Аналогічні проекти запускаються в США. У січні другий за величиною американський інтернет-провайдер заявив, що забезпечить абонентам на їх лініях швидкості до 160 мегабіт за секунду.