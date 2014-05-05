Німецькі вчені синтезували новий хімічний елемент

Спочатку фізики хотіли синтезувати 119-й елемент таблиці, але після безуспішних спроб вчені вирішили отримати 117-й хімічний елемент. Для цього фахівці зіштовхували атоми кальцію (з зарядовим числом 20) і берклію (з числом протонів, рівним 97). У результаті автори отримали чотири атома з зарядовим числом, рівним 117. Синтезовані атоми проіснували менше однієї десятої секунди і розпалися на більш легкі елементи, повідомляє Lenta.ru.

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Раніше 117-й елемент вченим вдалося синтезувати Росії і США. Елемент був відкритий в 2009 році в Об'єднаному інституті ядерних досліджень в Дубні, для цього використовувалися ізотопи кальцію-48, одержані в Національній лабораторії Оук-Рідж в США.

Дослідники збираються офіційно включити новий елемент таблиці Менделєєва. У 2011 році були додані флеровій (з зарядовим число 114) і ліверморій (з числом протонів, рівним 116). Перший елемент вперше був синтезований ще в 1998 році командою вчених із США і Росії і названий на честь радянського фізика-ядерника Георгія Флерова. Другий елемент також був синтезований у 2000 році російськими і американськими вченими і отримав свою назву на честь Ліверморської національної лабораторії в США.