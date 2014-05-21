Датська IT-компанія розробить електронний уряд в Україні

Згідно з повідомленням, в процесі співпраці Ciklum буде займатися пошуком і відбором програмних рішень для модернізації і автоматизації системи державного управління. При цьому компанія буде проводити пошук серед своїх українських клієнтів, для яких Ciklum розробляє програмне забезпечення (ПО).

У Держагентстві з питань науки, інновацій та інформатизації україни (Держінформнауки), яке займається впровадженням електронного уряду в країні, відзначають, що Ciklum має ряд клієнтів, які створювали для інших урядів Східної Європи.

«Той факт, що це програмне забезпечення було розроблено в Україні, робить його дуже привабливим», - відзначили в агентстві.

Разом з українським урядом Ciklum буде працювати над реалізацією рішень для ідентифікації користувача і систем аутентифікації, порталом адміністративних послуг, реєстрів, а також рішень в області охорони здоров'я і т.п.

Довідка УНІАН. Електронний уряд - спосіб надання інформації і надання державних послуг громадянам, бізнесу, іншим гілкам державної влади і державним чиновникам, за якого особиста взаємодія між державою та заявником мінімізована і максимально можливо використовуються інформаційні технології.

Ciklum - датська компанія, заснована в 2002 році, працює в сфері аутсорсингу розробки програмного забезпечення. В Україні працюють одні з найбільших центрів розробки компанії в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Одесі, Донецьку та Вінниці.

Кількість співробітників українських офісів на початок 2014 року склала понад 2,3 тис. осіб.

