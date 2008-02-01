Створено надувну комп`ютерну мишу (фото)

Група дизайнерів з Південної Кореї розробила надувну комп`ютерну мишу, передает сайт Yanko Design. Автори маніпулятора, названного JellyClick, зазначають, що винахід доводить портативність пристрою до максимуму.

Електронне начиння JellyClick вміщується на невеликій гнучкій пластині. Мишу без повітря можно згорнути до розміру цієї пластини, а провід с USB-роз`ємом пропустити через спеціальний тримач.

Вартість JellyClick та дата її надходження в продаж на сайті не зазначені.

Лента.ру