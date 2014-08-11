У мережі з'явилися фото iPhone 6

Джерело фотографій повідомило виданню, що телефон належить бета-тестеру Apple. TechRadar стверджує, що перевірив відомості EXIF у фотознімках, джерело і факт редагування фотографій і переконався в достовірності знімків.

Про це пише cnews.ru.

Минулого тижня ЗМІ повідомили дату анонса iPhone. Щорічно Apple проводить прес-конференцію, присвячену презентації апаратів нового покоління, завчасно висилаючи журналістам запрошення на нього. В цьому році компанія збирає пресу 9 вересня 2014 р.

Виходячи з численних, але не підтверджених відомостей, наданих аналітиками, джерелами в індустрії і постачальниками деталей, в 2014 р. Apple випустить два нових iPhone, з різною діагоналлю дисплея.

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Один апарат буде оснащуватися дисплеєм 4,7 дюйма. Він прийде на зміну iPhone 5s. Другий апарат отримає екран 5,5 дюйма і увійде в категорію так званих «планшетофонів». За допомогою цієї моделі Apple має намір скласти конкуренцію Samsung Galaxy Note, Sony Xperia Z Ultra та інших подібних апаратів.

Передбачається, що збільшення розміру екранів у новій ітерації iPhone дозволить Apple зміцнити ринкові позиції, хоча варто зазначити, що на ринок планшетофонів компанія виходить із запізненням - Samsung випустив перший такий апарат в 2011 р.