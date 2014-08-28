СБУ: В мережі Інтернет навмисно створюється паніка

«Використання паніки і спеціальних психологічних операцій, військових так званих журналістів, які співпрацюють з терористичними організаціями - найбільш небезпечна зброя по дестабілізації ситуації в Україні. Ми сподіваємось, що наші громадяни не будуть піддаватися паніці, а спокійно і зважено сприйматимуть інформацію, що розповсюджується в мережі», - сказав він на брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України, повідомляє прес-служба президента України.

Він наголосив, що спецслужби Росії та посібники терористів під виглядом журналістів здійснюють інформаційну атаку, використовують брудні психологічні прийоми і не лише виправдовують військову агресію та злочини терористів, а й свідомо спотворюють інформацію з метою нагнітання паніки і дезорганізації життя суспільства.

«Нам достеменно відомо, що у 18-му спеціальному центрі Федеральної служби безпеки Російської Федерації працює майже 1500 людей, які в щоденному режимі ведуть роботу з дезінформації та провокації для того, щоб створити і використати паніку в соціальних мережах, зокрема, в мережі Facebook. Крім того, робота спецслужб РФ в цій мережі використовується для блокування аккаунтів наших громадян та для розповсюдження панічної і брехливої інформації», - сказав він.

За словами голови СБУ, в інформаційній війні також беруть участь громадяни РФ з посвідченнями журналістів. Найбільш зухвало та брехливо діють журналісти таких медіа, як Life News та «Звєзда».

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Він повідомив, що останнім часом затримані кілька громадян Росії безпосередньо за посібництво терористичним організаціям ДНР та ЛНР.

«Двоє громадян Шаповалов і Мохова були затримані як посібники терористів, а саме помічники терориста Гіркіна. Вони працювали в так званому політвідділі ДНР і використовували посвідчення журналістів Російської Федерації. Обидві затримані особи чітко підтвердили, що мали завдання спотворювати інформацію та сіяти паніку», - сказав Наливайченко.

Голова СБУ зазначив, що Україна здійснює низку заходів щодо захисту українських ресурсів та інформації, що на них розміщується. Так, за його словами, Урядом досягнуто домовленості з провідними глобальними інтернет-сервісами для запобігання блокуванню інформації про злочини терористів на нашій території.

«Завершено переговори, і Google вживає заходів зі свого боку для того, щоб не допускати в подальшому блокування Youtube і інших ресурсів, на яких виставляється і оприлюднюється правдива інформація, в тому числі про злочини терористів і військовослужбовців РФ на нашій території. Блокування таких ресурсів з території РФ тепер, сподіваємось, буде припинено», - сказав Наливайченко.

Він закликав українських журналістів та світові медіа дотримуватися стандартів та правдивої подачі інформації у мережі. «Правдива інформація і правдиві українські і міжнародні медіаресурси мають бути щитом оборони від панічних атак з боку ворога», - наголосив голова СБУ.