Розумний годинник Apple iWatch дозволить одним рухом оплачувати товари і послуги

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Wall Street Journal.

Раніше повідомлялося, що Apple iPhone 6, який також повинен бути анонсований 9 вересня, стане першим смартфоном Apple, який отримає чіп NFC (near-field communication). За рахунок цього чіпа і сканера відбитків пальців Touch ID, застосованого ще в моделі iPhone 5S, користувач зможе оплачувати продукти одним дотиком пальця.

Однак, за даними джерел WSJ, аналогічна технологія буде підтримуватися і в новому пристрої Apple. Таким чином, користувач зможе через розумний годинник платити за товари та послуги за допомогою даних банківської картки, які зберігаються в системі Apple iTunes. Побічно це підтверджує і той факт, що Apple запатентувала чіп, який поєднує функції NFC і зарядного пристрою.

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Згідно з інформацією газети, iWatch будуть доступні в двох модифікаціях - з діагоналлю екрана 1,3 і 1,5 дюйма. Крім того, пристрої будуть оснащені сенсорами для відстеження здоров'я і фізичної активності користувача. Apple не прокоментувала цю інформацію.

Розумний годинник, як очікується, стане першою новою категорією продуктів від Apple з 2010 року, коли компанія представила планшет iPad. Однак більшість аналітиків сходяться на думці, що iWatch не надійдуть на ринок раніше 2015 року.

На даний момент досвід роботи з платіжними рішеннями з використанням сканера відбитків має компанія Samsung. Її смартфон Galaxy S5 дозволяє замість пароля відсканувати палець власника аккаунта PayPal.