Три космонавти повернулися на Землю, наступна космічна експедиція - наприкінці місяця

У Казахстані успішно приземлилася капсула з Міжнародної космічної станції з російськими космонавтами Олександром Скворцовим та Олегом Артем’євим і американським астронавтом Стівеном Свонсоном, повідомляє Радіо Свобода.

За час піврічної експедиції екіпаж приймав російські вантажні кораблі «Прогрес» і європейський ATV-5, ліквідував задимлення в модулі «Зірка», здійснив два виходи у відкритий космос.

Читайте такожNASA відмовиться від російських "Союзів"

На борту МКС залишився працювати екіпаж у складі росіянина Максима Сураєва, американця Ріда Вайзмана та німця Александра Герста.

Нова космічна експедиція запланована на 26 вересня 2014 року. На МКС вирушать росіяни Олена Сєрова та Олександр Самокутяєв, американець Баррі Вілмор. Екіпаж має виконати на станції понад 50 експериментів, а також під час виходу в космос вилучити старе обладнання.