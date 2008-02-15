Пентагон зіб`є супутник-шпигун

Американські військові мають намір збити супутник-шпигун, який зійшов з орбіти і має впасти на землю на початку березня, передає АР. За словами анонімного джерела в керівному апараті США, Пентагон зіб’є супутник ракетою, випущеною з корабля ВМФ США, перш ніж той встигне увійти в атмосферу Землі.

Як відзначає Лента.ру, операція по знищенню супутника, узгоджена Агентством національної безпеки США, Міністерством оборони США і Держдепартаментом, стане об`єктом особливої уваги у зв`язку з торішнім рішенням Китаю збити один з метеорологічних супутників, що вийшли з ладу. Тоді це рішення зазнало критики з боку США і інших країн світової спільноти.

Інформація про те, що один з американських супутників вийшов з-під контролю і може впасти на землю, з`явилася 27 січня 2008 року. Як з`ясувалося пізніше, на супутнику відключилося живлення.

За даними джерела, деякі частини літального апарату вагою в 2,25 тонни можуть уціліти після попадання ракети і впасти на Землю, не згорівши в атмосфері. Повідомляється також, що в двигунах супутника міститься шкідлива речовина гідразин.

Точний час і місце проведення операції по знищенню супутника поки невідомі.