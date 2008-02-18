Штучний розум з`явиться у 2029 році

Такий сенсаційний прогноз зробив відомий учений Рей Курцвайль.

Фантастичний фільм «Пригоди Електроніка», схоже, скоро може стати реальністю. Створення штучного інтелекту не за горами, запевняє Рей Курцвайль. Машини стануть як люди. І навіть людські емоції будуть їм не чужі. Вони плакатимуть і сміятимуться, переживатимуть і радітимуть, запевняє учений. Кіборгів не варто лякатися. Адже бунту машин не відбудеться. Роботи не зможуть витіснити людей, наводить слова вченого Бі-бі-сі. Машини і зараз за словами Курцвайля виконують різну роботу не гірше людини. Люди їх використовують, щоб примножити фізичні і розумові можливості, розмірковує учений. І продовжує: людство стоїть на порозі відкриттів, які дозволять імплантувати в мозок мікрочіпи з величезною кількістю інформації. Учений передбачає, що з часом перед людьми відкриються фантастичні можливості. Вони зможуть запам`ятовувати необмежену кількість інформації, прораховувати варіанти зі швидкістю комп`ютера і навіть спілкуватися з віртуальним світом.

Рей Курцвайль - один з 18-ти видатних мислителів сучасності. Він серед інших визначив головні науково-технічні проблеми, які стоять перед людством у 21-му столітті. Експертів спеціально відбирала Національна інженерна академія США.

Эхо Москвы