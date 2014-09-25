Київські волонтери розробляють роботизовану руку-протез для воїнів АТО

За словами розробників, з таким протезом можна брати різні предмети, дзвонити по телефону, тримати чашку і склянку і навіть писати. Ціна такого протеза буде в кілька разів дешевше закордонних аналогів і обійдеться в $1000.

Про це пише "Сегодня".

"Найскладніше протезування - створити протез саме кисті руки. Щоб кожен палець згинався і міг виконувати певні функції, наприклад, взяти в руку пляшку води, ручку, набрати номер на мобільному. Іноземні аналоги коштують шалених грошей - від 100 тисяч гривень. Більше того, якщо такий протез зламається, то полагодити його зможуть тільки в країні-виробнику, а це чималі витрати. Ми ж взялися за створення нашого вітчизняного протеза, який не поступиться іноземному", - розповів розробник і аспірант інституту філології КНУ Денис Антипов.

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Ідея спала на думку Денису кілька місяців тому, коли він побачив в журналі статтю про британського розробника Джоела Гіббарда, який створив роботизовану кисть-протез.

"Я написав Гіббарду листа в соцмережах, розповів, що на війні багато наших хлопців втратили руки і їм потрібні хороші протези, а я хочу розробити вітчизняний аналог. Гіббард сказав, що я можу використовувати його дизайн і розробки", - говорить Денис Антипов.

Для основи кисті на спеціальному 3-D-принтері були роздруковані близько 20 пластикових деталей - долоня, фаланги пальців.

"Матеріал, який я використовував, називається АБС-пластик, він досить міцний і довговічний. Витратив більше 40 годин", - розповів об'єктний дизайнер Тарас Гимирович.

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Після команда приступила до складання всіх деталей. "Проблема - в тому, що багато деталей, ті ж гвинтики, в Україні не купити, і нам доводиться вишукувати їх на іноземних сайтах. Для самої ж долоні необхідно близько 200 різних деталей. Крім механічної зборки, паралельно ми розробляємо датчики, що кріпляться до тіла), які повинні передавати нервові імпульси від людини до протезу", - пояснив Антипов.

Долоня буде 4 см в ширину, довжина - на стандартну чоловічу долоню, вага - близько 500 р. На створення протеза піде близько року. "Коли ми його створимо, викладемо в Інтернеті ескізи, щоб можна було запустити серійне виробництво. Надалі ми хочемо приступити до створення протеза цілої руки для тих солдатів, які втратили руку по плече", - розповів розробник. "Такий протез буде хорошим бюджетним варіантом. Але пластикові деталі можуть швидко зношуватися, і їх треба буде міняти кожні пару років", - розповів інженер-протезист Олександр Стеценко.