Facebook купила WhatsApp на $3 млрд дорожче, ніж планувалося

Як заявили в Facebook, придбання сприятиме здійсненню спільної місії соцмережі з месенджером, передає Daily Maily.

Своїм завданням інтернет-гігант Facebook назвав надання користувачам всього світу ефективного доступу до базових інтернет-комунікацій.

Читайте такожДо повідомлень Facebook можна буде прикріпляти грошові перекази - ЗМІУ п'ятницю Єврокомісія схвалила покупку месенджера WhatsApp соціальною мережею, незважаючи на протест європейських телекомунікаційних компаній, стурбованих збільшенням впливу американських конкурентів.

Між тим, раніше планувалося, що WhatsApp буде придбано за $16 млрд.