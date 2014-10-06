Facebook купила WhatsApp на $3 млрд дорожче, ніж планувалося

19:54, 06 жовтня 2014
Наука та IT
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Найбільша у світі соціальна мережа Facebook купила мобільний месенджер WhatsApp за 19 мільярдів доларів.

REUTERS

Як заявили в Facebook, придбання сприятиме здійсненню спільної  місії соцмережі з месенджером, передає Daily Maily.

Своїм завданням інтернет-гігант Facebook назвав надання користувачам всього світу ефективного доступу до базових інтернет-комунікацій.

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Між тим, раніше планувалося, що WhatsApp буде придбано за $16 млрд.

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