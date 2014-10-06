Facebook купила WhatsApp на $3 млрд дорожче, ніж планувалося
19:54, 06 жовтня 2014Наука та IT
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Найбільша у світі соціальна мережа Facebook купила мобільний месенджер WhatsApp за 19 мільярдів доларів.
REUTERS
Як заявили в Facebook, придбання сприятиме здійсненню спільної місії соцмережі з месенджером, передає Daily Maily.
Своїм завданням інтернет-гігант Facebook назвав надання користувачам всього світу ефективного доступу до базових інтернет-комунікацій.
Читайте такожДо повідомлень Facebook можна буде прикріпляти грошові перекази - ЗМІУ п'ятницю Єврокомісія схвалила покупку месенджера WhatsApp соціальною мережею, незважаючи на протест європейських телекомунікаційних компаній, стурбованих збільшенням впливу американських конкурентів.
Між тим, раніше планувалося, що WhatsApp буде придбано за $16 млрд.
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