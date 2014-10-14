Apple назвала офіційну дату старту продажу iPhone 6 в Україні

Про це йдеться в прес-релізі Apple, передає ZN.UA. iPhone 6 і iPhone 6 Plus будуть поставлятися в золотому, срібному або сірому корпусі, в варіантах від 16 Гб до 128 Гб пам'яті.

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Вартість пристроїв в Україні поки не називається, але швидше за все, вона буде на рівні з цінами на офіційні iPhone 5S. Це 12 499 грн за iPhone 6 з 16 ГБ пам'яті і 14 499 грн за iPhone 6 Plus з аналогічним об'ємом пам'яті.

Імовірно, iPhone 6з'явиться в більшості великих мереж, які спеціалізуються на продажі техніки.

Крім України, 31 жовтня продажі нових iPhone 6 стартують в Албанії, Боснії, Хорватії, Греції, Естонії, Угорщині, Мексиці, Молдові, Словаччині та низці інших країн.

Як вже повідомлялося, iPhone 6побив світові рекорди за попереднім замовленням.