В Apple пообіцяли безкоштовно замінити зігнуті iPhone 6 - ЗМІ

Компанія Apple пообіцяла по гарантії безкоштовно замінити iPhone 6 і iPhone 6 Plus, у яких погнулися корпуси. Про це виданню The Next Web повідомили співробітники компанії, передає Дождь.

За даними видання, для того, щоб безкоштовно замінити смартфон, що зігнувся, на новий власник повинен буде довести, що iPhone пошкодився через ненавмисний тиск.

«Рішення про заміну iPhone 6 залежить від фахівців технічного відділу Genius. Існує тест Visual Mechanical Inspection, який мають пройти пристрої. Якщо тест буде пройдено, то пристрій безкоштовно замінять по гарантії. Якщо ні - заміна буде виконана на комерційній основі», - розповіли в Apple. При цьому представники компанії не уточнили, з чого складатиметься візуальна експертиза.

Як повідомляє Slon.ru раніше власники iPhone 6 і iPhone 6 Plus почали викладати в соціальні мережі фотографії з погнутими смартфонами, стверджуючи, що в них занадто тонкий алюмінієвий корпус, який може погнутися після носіння смартфона в кишені. У компанії Apple цю інформацію поки не прокоментували.