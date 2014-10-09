Apple відкладе випуск нового iPad

Про це повідомляє "Прайм" з посиланням на The Wall Street Journal. Американська корпорація планувала приступити до масового виробництва планшетних комп'ютерів в грудні, проте переглянула свої плани через те, що її не влаштували обсяги відвантажень комплектуючих для нового великого iPhone з боку партнерів.

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"Основним пріоритетом ланцюжка поставок є задоволення попиту на екрани для смартфонів iPhone більшого розміру. Поставки для 5,5-дюймового iPhone 6 Plusзалишаються незадовільними, - повідомило джерело WSJ. - Виробникам екранів було б складно, диверсифікувавши свої ресурси, протягом декількох місяців наростити виробництво для нових iPad зі збільшеним екраном".

Крім того, у компанії Foxconn, яка є збирачем смартфонів iPhone 6 і iPhone 6 Plus, є проблеми з наймом достатньої кількості персоналу для роботи над новими пристроями.

У серпні агентство Bloomberg повідомляло, що Apple може представити новий iPad на початку 2015 року. Пристрій з екраном діагоналлю 12,9 дюймів має "активізувати лінійку iPad", оскільки продажі планшетів падали протягом двох останніх кварталів.

За даними FT, 16 жовтня корпорація представить другу версію тонкого планшетного комп'ютера iPad Air, а також бюджетний планшет iPad mini з Retina - дисплеєм. На заході також можуть бути анонсовані нові комп'ютери iMac.