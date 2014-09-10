Стали відомі всі характеристики iPhone 6 і iPhone 6 Plus від Apple (відео)

Тепер у компанії в асортименті два флагмана: 4,7-дюймовий iPhone 6 і 5,5-дюймовий iPhone 6 Plus.

Новинка значно тонше навіть вельми худорлявого iPhone 5s, 5,5-дюймовий iPhone 6 Plus опинився на півміліметра тонше попередника, а у iPhone 6 товщина і того менше. У них застосовується новий тип скла «посилений іонами», повідомляє iPhones.ru.

А скло це прикриває 4,7 - 5,5-дюймові дисплеї, побудовані на базі IPS-матриць останнього покоління зі 100-відсотковим охопленням колірного простору sRGB і дводоменними пікселями (контрастність 1400:1 і 1300:1 відповідно, яскравість - 500 ніт). Apple називає їх Retina HD, хоча таку гучну назву швидше застосовано до останнього з його роздільною здатністю 1920х1080 пікселів і щільністю в 401 ppi. У 4,7-дюймового екрану показники нижчі - 1334х750 пікселів, щільність - 326 ppi, тобто як в iPhone 5s попередників аж до iPhone 4. В iPhone 6 Plus з'явився ландшафтний режим для всіх системних додатків і навіть для робочого столу.

Новий процесор, який лежить в основі iPhone 6 і iPhone 6 Plus, називається Apple A8. Нова однокристальна система компанії виявилася в 50 разів продуктивнішою за обчислювальними можливостями, ніж процесор в першому iPhone, і у 84 рази швидшою за графічну частину.

Хоча краще порівняємо новинку з чіпом Apple A7, який встановлений в iOS-пристроях зразка 2013 року. По обчислювальній потужності він перевершує процесор в iPhone 5s приблизно на 20% - не густо, але ми поки не відчуваємо її нестачі і на «старенькому». Важливіше той факт, що в плані енергоефективності перевага A8 становить до 50% і ось це вже серйозно. Графічний чіп в новій однокристальній системі на 50% швидше, ніж в A7. Нові смартфони забезпечують підвищену автономність: Обидва апарату перевершують попередника за всіма параметрами, а iPhone 6 Plus у деяких параметрах кращий вдвічі.

Зокрема, M8 стежить за показниками акселерометра, гіроскопа, компаса і барометра. В iPhone 6 з'явився новий датчик. Співпроцесор тепер розуміє, як високо ви піднялися, тобто враховується подолання сходинок, на що витрачається більше калорій. Також M8 розуміє коли людина йде, біжить, крутить педалі велосипеда і масу інших активностей.

Свого часу iPhone 5s виділився своїм універсальним стільниковим модемом, підтримує LTE, HSPA і навіть CDMA.

Тепер модуль LTE підтримує 20 частот і працює з мережами понад 200 4G-операторів по всьому світу, включаючи трьох основних в Китаї. Крім того, була реалізована технологія VoLTE, тобто передача голосу через мережу LTE. Поки її підтримують одиниці операторів в світі, але це новий тренд - високоякісна передача голосу, і вона є в новому iPhone. Швидкісні характеристики теж кращі - в піку 150 Мбіт/с проти 100 Мбіт/с в iPhone 5s. Так, це лише теоретична швидкість, але цифри гріють душу.

Зазнав приємних змін і модуль Wi-Fi, діставши підтримку IEEE 802.11ac. Він втричі швидше, ніж в iPhone 5s, хоча не забувайте, що роутер повинен підтримувати відповідну технологію.

Апарати оснащені 8-мегапіксельним модулем з абсолютно новим сенсором з великим розміром пікселя в 1,5 мікрон, а також об'єктивом з діафрагмою f/2.2.

Фірмовий спалах True Tone з двома світлодіодами (білого і жовтого кольору) залишився на місці, тільки тепер вписаний в єдиний цілий модуль.

Оригінальний процесор обробки зображень Apple (ISP) був дороблений, що дало пристойний стрибок у фото - і відеоможливостях. Так, покращено якість підсумкових знімків, зроблених в умовах слабкої освітленості, підвищено ефективність цифрової системи стабілізації зображення iPhone 6, а ось в iPhone 6 Plus встановлений фотомодуль з оптичною системою стабілізації зображення. В цьому і є єдина, але важлива відмінність. Панорамна зйомка теж була поліпшена, а це і більш якісне об'єднання кадрів, і збільшену до 43 мегапікселів роздільну здатність.

Камера iSight - вона теж стала краще і теж отримала ряд позитиву від нового ISP. В апаратному плані модуль отримав новий 1,2-мегапіксельний сенсор з великими пікселями і апертурою f/2.2, що в сукупності дозволило йому сприймати на 81% більше світла, а значить знімки в умовах слабкої освітленості.

Нарешті в iPhone з'явився модуль NFC. В першу чергу він, звичайно ж, орієнтований на фірмову систему платежів Pay, але, впевнений, і в інших додатках знайдеться застосування новинці.

Збільшився і обсяг флеш-пам'яті, який тепер становить 16, 64 і 128 ГБ. 32-гігабайтної моделі немає.

Працюють обидві новинки під управлінням iOS 8, яка стане доступна всім 17 вересня.

Розміри iPhone 6 і iPhone 6 Plus складають 138,1 х 67,0 х 6,9 мм (129 г) і 158,1 х 77,8 х 7,1 мм (172 г). Їх реліз відбудеться одночасно 19 вересня в таких країнах як США, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Австралія, Гонконг, Сінгапур і Японія.