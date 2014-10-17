Twitter запустив сервіс для прослуховування музики

Слухати музику можна в фоновому режимі, продовжуючи переглядати твіти, повідомляє Новое Время з посиланням на блог Twitter.

Впровадження нової функції стало можливим завдяки партнерству зі стриминговыми сервісами. Першим партнером став хмарний сервіс SoundCloud.

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Зараз Audio Card працює в тестовому режимі, але незабаром стане доступним для всіх користувачів соцмережі, по мірі укладання угод з новими партнерами.

Функція прослуховування аудіо доступна для пристроїв на iOS і Android.

Раніше компанія Facebook представила нову функцію під назвою Safety Check, яка призначена для повідомлення друзів і родичів у разі стихійного лиха. Ідея створення такого інструменту виникла після того, як в 2011 році Японія постраждала від землетрусу і цунамі.