Останнім часом Apple постійно стикається з невдоволенням через свою політику в App Store.

Компанія Apple запустила програму App Store Small Business Program, яка передбачає зміну фінансової політики App Store. Комісія цифрового магазину для невеликих розробників буде знижена вдвічі.

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Про це повідомляє 4PDA. Зазначається, що згідно з умовами програми, розробники, виторг яких за попередній календарний рік склав менше одного мільйона доларів, будуть платити комісію 15% замість стандартних 30%. При цьому мова йде про виторг, яку розробник отримує вже після виплати Apple комісії.

Зміни торкнуться і системи підписок. Нині Apple стягує комісію в розмірі 30% за перший рік підписки всередині програми, але в разі, якщо користувач продовжує підписку після закінчення року, комісія знижується до 15%. В рамках програми App Store Small Business Program на перший рік також діє 15-відсоткова комісія.

Брати участь у програмі можуть як нові, так і вже зареєстровані в App Store розробники.

Розробники проти Apple

Останнім часом Apple постійно стикається з невдоволенням через свою політику в App Store.

Так, творець "Вконтакте" та Telegram Павло Дуров звинуватив компанію у "знищенні стартапів" і розробників додатків. Його компанія Telegram подала до Єврокомісії офіційну антимонопольну скаргу на американську корпорацію.

У вересні 13 великих компаній-розробників додатків об'єдналися, щоб змусити Apple змінити правила її магазину додатків App Store.

Серед них - Epic Games, стрімінгові сервіси Spotify і Deezer, а також компанія Match Group, яка управляє низкою популярних сервісів для знайомств (в тому числі – Tinder та OkCupid).

Учасники "коаліції" прагнуть змінити принципи, за якими працює софт в системі iOS. Зокрема - послабити жорсткий контроль Apple над тим, як мобільні додатки встановлюються на смартфони. Зараз це можливо головним чином тільки через App Store.

На сайті "коаліції" Apple критикують за комісію в 30% на всі платежі, що проводяться через App Store, антиконкурентну поведінку та зловживання монопольним становищем.

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Автор: Дмитро Захаров